الأرجنتين تبلغ نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022"


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 21:58 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي.


وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأرجنتيني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

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وضاعف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول

وعاد جوليان ألفاريز في الدقيقة 69 ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده على استاد لوسيل.
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وسيكون المنتخب الأرجنتيني في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر.

بينما سيكتفي منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، بالمنافسة على المركز الثالث، مع الخاسر، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل.

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