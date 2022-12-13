صحيفة بريطانية تكشف معلومات مثيرة عن أشرف حكيمي وزوجته

وصفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك بأنها من أجمل ممثلات العالم.





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وتحت عنوان “النجم المغربي أشرف حكيمي متزوج واحدة من أجمل ممثلات العالم”، تحدثت الصحيفة عن الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك، وكيفية لقائها بالنجم المغربي.وقال تقرير “ديلي ستار” إن حكيمي ولد في مدريد بإسبانيا، وتم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في السابعة من عمره بينما كان يلعب لفريقه المحلي CD Colonia Ofigevi.انطلقت مسيرته الكروية خلال فترة إعارته لمدة عامين في بوروسيا دورتموند، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول.وأثناء وجوده في ألمانيا في عام 2018، التقى بزوجته هبة عبوك البالغة من العمر 36 عاما، وهي ممثلة رائعة من أصول تونسية وليبية ولدت أيضا في مدريد.تزوجا بعد عامين من لقائهما في عام 2020. واستقبل حكيمي، البالغ من العمر الآن 24 عاما، ابنا اسمه أمين في نفس العام وصبيا خلال العام الجاري.وقيل إن الأيام الأولى من علاقتهما الرومانسية كانت تتكون من السفر المستمر لمسافات طويلة عبر أوروبا أثناء وجود حكيمي في ألمانيا، قبل أن تنتقل هبة في النهاية إلى دورتموند.ويعيش الزوجان الآن في باريس، حيث يلعب كرة القدم جنبا إلى جنب مع صديقه المقرب ومنافسه في نصف النهائي كيليان مبابي.