الرئيس الصيني يختتم زيارته للرياض بعد قمم بحثت آفاق التعاون مع العرب

اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته إلى الرياض بعد قمم ثلاث، قمة صينية سعودية، وقمة صينية خليجية، وقمة صينية عربية، بحث خلالها مع القادة العرب آفاق التعاون بين الصين والدول العربية والمصالح..





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واختتمت مساء يوم الجمعة أعمال القمة العربية الصينية في الرياض، التي انعقدت خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة، من أجل تعزيز التعاون بين بكين والدول العربية.وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الصينية على المضي بالتعاون بين العرب وبكين إلى آفاق أرحب.وتضمنت بنود البيان:- تأكيد على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف.تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية.التأكيد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها واحترام مبدأ حسن الجوار.التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين.دعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية بما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.