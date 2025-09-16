النجم الساحلي ينهي علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد الدريدي

اعلن النجم الساحلي اليوم الثلاثاء عن انهاء مهام مدرب فريق اكابر كرة القدم لسعد الدريدي اثر الخسارة امام شبيبة القيروان 2-3 بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.



واضاف فريق جوهرة الساحل في بلاغ نشره على صفحته الرسمية انه تقرر تكليف محمد علي نفخة بتسيير الفريق في المباراة القادمة نهاية الاسبوع الجاري امام اهلي واد مدني السوداني في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.



وكان النجم الساحلي اعلن يوم 14 جوان الماضي تعاقده مع لسعد الدريدي خلفا لمحمد المكشر الذي قاد الفريق الى احراز المركز الثالث في بطولة الموسم الماضي.ولم ترتق النتائج تحت قيادة لسعد الدريدي الى مستوى تطلعات الانصار بعد بداية متعثرة اكتفى خلالها الفريق بجني 5 نقاط في ست جولات من انتصار وتعادلين وثلاث هزائم ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب العام.ومثلت الخسارة اليوم الثلاثاء امام شبيبة القيروان القطرة التي افاضت الكاس وعجلت بحصول القطيعة مع لسعد الدريدي اذ كان النجم الساحلي متقدما في النتيجة 2-صفر قبل ان يحقق فريق عاصمة الاغالبة ريمونتادا مذهلة مكنته من قلب المعطيات وانتزاع فوز مثير 3-2.