الصين تؤجج مخاوف الطلب على النفط.. برنت يهبط دون 82 دولارا


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 07:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل الاثنين مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.


وهبط خام برنت 2.16 دولار أو 2.6 بالمئة ليجري تداوله عند 81.47 دولار للبرميل في الساعة 0230 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير.

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وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.08 دولار أو2.7 بالمئة إلى 74.20 دولار للبرميل. وانخفض الخام إلى 73.82 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر 2021.

وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ عشرة أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية. وأنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4.6 بالمئة بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7 بالمئة.

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