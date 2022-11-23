قطر 2022: إسبانيا "تكتسح" كوستاريكا بسباعية نظيفة


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 19:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كأس العالم 2022 /المجموعة 5 /الجولة 1/:


الدوحة23 نوفمبر 2022 (وات) - حقق منتخب اسبانيا فوزا كبيرا أمام كوستاريكا 7-صفر اليوم الأربعاء بملعب الثمامة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 الجارية بقطر.
وسجل أهداف الماتادور كل من أولمو (د11) واسينسيو (د21) وتوريس (د31 و54) وغافي (د74) وسولير (د90) وموراتا (90 ز3).
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وعن نفس المجموعة, حقق المنتخب الياباني المفاجأة بعدما أطاح بألمانيا 2-1 ظهر اليوم الأربعاء بملعب خليفة الدولي بالدوحة.
وعلى إثر هاتين النتيجتين, تتصدر اسبانيا واليابان ترتيب المجموعة الخامسة بثلاث نقاط, فيما تتذيل المانيا وكوستاريكا التؤتيب دون نقاط.
ولحساب الجولة الثانية, المقررة يوم الأحد 27 نوفمبر, تلتقي اليابان بكوستاريكا بملعب أحمد بن علي انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا أما إسبانيا فستواجه ألمانيا بملعب البيت ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.
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