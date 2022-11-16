انفجار بولندا ناتج عن صاروخ أوكراني.. وردود فعل عالمية

وكالات - أفاد مصدر في حلف شمال الأطلسي بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ حلف الناتو ومجموعة السبع بأن مصدر "صاروخ بولندا" صدر من الدفاع الجوي الأوكراني.





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بيان وزارة الدفاع الروسية

رودود الفعل الدولية

وأكد وزير الدفاع البلجيكي، اليوم الأربعاء، أن نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا.وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن الصاروخ الذي سقط على بلدة بشيفودوف البولندية لم تطلقه القوات الروسية وإنما القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، لكنه سقط داخل الأراضي البولندية.وبعد سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية، إثر جولة القصف الروسي على أوكرانيا، توالت ردود الفعل الدولية، خصوصا في البداية مع الاتهامات التي وجهت إلى موسكو بأنها تقف وراء الهجوم، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.روسيا اعتبرت أن الاتهام بأنها مصدر الصاروخ، الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا، يشكل استفزازا متعمدا هدفه تصعيد الموقف.وذهب الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إلى إن الهجوم الصاروخي المزعوم على الأراضي البولندية يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى.في موسكو، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أشارت فيه إلى أنها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا، وشدد على أنها أن أقرب ضربة تبعد عن حدود بولندا نحو 35 كيلومترا.روسيا شنت هجوما واسعا الثلاثاء على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا.تم شن غارات دقيقة على أراضي أوكرانيا فقط وعلى بعد 35 كيلومترا من الحدود مع بولندا.الصور ذات الصلة بحطام الصاروخ تظهر أن "صاروخ بولندا" يعود لمنظومة إس 300 الأوكرانية.مصدر في حلف الناتو: بايدن أبلغ مجموعة السبع وحلف الناتو بأن صاروخ بولندا مصدره الدفاع الجوي الأوكراني.الرئيس الأميركي جو بايدن صرح بأن المعلومات الأولية تدحض فرضية أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قد انطلق من روسيا.الرئيس البولندي قال إنه "لا يوجد دليل على هوية مطلق الصواريخ"، ولكنه قال إن "الصاروخ على الأرجح روسي الصنع".الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستبعد أن تكون لروسيا علاقة بسقوط صواريخ في بولندا، ويؤكد صحة الموقف الروسي الذي نفى صحة المزاعم التي تروجها وسائل الإعلام البولندية.المستشار الألماني أولاف شولتز يعرب عن تضامنه مع الرئيس البولندي ويؤكد وقوف بلاده إلى جانب بولندا، ويحذر من أي "استنتاجات متسرعة" بشأن الصاروخ في بولندا.رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يعرب عن تضامنه مع بولندا وعرض على رئيس الوزراء البولندي المساعدة للتحقيق في ما حدث، مشيرا إلى أنه بلاده تنتظر "نتائج التحقيق بصاروخ بولندا".فرنسا تدعو إلى توخي "أقصى درجة من الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا، وتؤكد أن "دولا عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من "خطر تصعيد كبير".