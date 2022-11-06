السنغال ترد الجميل لساديو ماني.. بتمثال "مخيف"

وكالات - حاول أهالي بامبالي جنوبي السنغال، رد الجميل لابن البلدة البار نجم كرة القدم ساديو ماني، الذي تبرع بمئات الآلاف من الدولارات لأعمال إنسانية في مسقط رأسه.





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لكن التمثال الذي الذي أزيح عنه الستار مؤخرا لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني كان مثار سخرية واسعة على الإنترنت، بسبب ملامح وجهه "المخيفة" التي لا تشبه ماني.وكان ماني تبرع بأكثر من 680 ألف دولار لإنشاء مستشفى في بامبالي العام الماضي، وذلك بعد تبرعه بما يزيد على 300 ألف دولار لبناء مدرسة لأبناء بلدته النائية، فضلا عن مساعدات أخرى.وللإشادة بمكانته البطولية في السنغال عموما وبامبالي على وجه التحديد، نفذ فنان محلي تمثالا لماني، يظهر على ما يبدو وهو يحتفل خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي توج بها "أسود التيرانغا".وانتشرت صور للتمثال الواقع في بامبالي على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، ليثير موجة سخرية بسبب صناعته غير الدقيقة.وعلق أحد المعجبين قائلا: "إنه ليس الأفضل، لكنه مصنوع من القلب على ما أعتقد".بينما كتب آخر: "جسم جميل لكن الوجه، دعهم يستبدلونه برأس أفضل. على أي حال قد يكون من الصعب العمل مع الخشب. أظن ذلك".