المصريون يشترون أطنانا من الذهب

وكالات - بلغت مشتريات المصريين من الذهب نحو 27.8 طن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنحو 24.7 طن من المشغولات الذهبية، وحوالى 3.1 طن من السبائك والجنيهات.





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جاء هذا وفقا لمنصة إي صاغة بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي، في حين بلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري من يوليو حتى سبتمبر، نحو 10.5 طن، تشمل 9 أطنان من المشغولات و1.5 طن من السبائك والجنيهات.وأوضح التقرير، أن متوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث سجل 1729 دولارًا للأوقية، وفي الربع الثاني سجل 1870 دولارًا، وفي الربع الأول سجل 1877 دولارًا.وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، حيث استفاد الذهب من تراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، وكذلك المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول.ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بمقدار 75 نقطة أساس.وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد فقط، خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1209 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 1656 دولارًا.أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1382 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1037 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 806 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب مستوى 9672 جنيهًا.أشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت أمس بنحو 4 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1212 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1208 جنيهات، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1648 دولارًا، ولامس مستوى 1656 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1648 دولارًا.