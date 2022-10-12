الأمن الروسي ينشر صور العقل المدبر ومتورطين في تفجير جسر القرم


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 08:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي صور مواطنين من روسيا وأوكرانيا وأرمينيا متورطين في تفجير جسر القرم في 8 أكتوبر الجاري.


وجاء في بيان صدر عن المركز: "تم التحديد أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو الدائرة الرئيسية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية وخاصة رئيسها كيريل بودانوف وموظفوها.

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تم إخفاء العبوة الناسفة في لفائف مع فيلم البناء البولي ايثيلين على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي 22.770 كيلوغراما، وتم إرسالها في أوائل أغسطس الماضي من ميناء أوديسا البحري إلى ميناء روسيه البلغاري بموجب العقد رقم 02/08/2022 بين شركة "ترانسلوغيستيك أو أ" (كييف) وشركة "Baltex Capital S.A" (روسيه)".

وأضاف أن تنظيم نقل الشحن من بلغاريا إلى ميناء بوتي الجورجي ثم إلى أرمينيا شارك فيه مواطنو أوكرانيا ميخائيل تسيوركالو ودينيس كوفاتش ورومان سولومكو وكذلك مواطنا جورجيا ساندرو إينوساريدزه ورجل أطلق عليه اسم "ليفان" ومواطن أرمينيا أرتور تيرتشيانيان.

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