يحكم البلاد منذ 43 عاما.. رئيس غينيا الاستوائية يعتزم الترشح لولاية سادسة

وكالات - يعتزم رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو البالغ 80 عاما ويحكم بلاده منذ 43 عاما، ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.





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وكتب نائب الرئيس ونجله تيودورو أوبيانغ نغويما مانغي "بسبب قيادته وخبرته السياسية، اختار الحزب الحاكم بالإجماع الأخ المناضل تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو كمرشح سيمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية في 20 نوفمبر".وأوبيانغ الذي يرأس غينيا الإستوائية منذ 1979 يحمل الرقم القياسي لأطول فترة في الحكم بين الرؤساء الذين لا يزالون على قيد الحياة، وذلك مع استثناء الأنظمة الملكية.والتحدي الوحيد في الانتخابات تجلى في تسمية مرشح الحزب الديمقراطي لغينيا الإستوائية الذي لديه 99 من مئة مقعد في مجلس النواب المنتهية ولايته وكامل المقاعد السبعين في مجلس الشيوخ.