أردوغان: نرى معاداة الإسلام جريمة ضد الإنسانية شأنها شأن معاداة السامية

وكالات - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى إصلاح الأمم المتحدة من أجل نظام عالمي أكثر عدلا.





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"نرى معاداة الإسلام جريمة ضد الإنسانية شأنها شأن معاداة السامية"

جاء ذلك في خطاب أردوغان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال أردوغان: "علينا إعادة هيكلة الأمم المتحدة لتكون منظمة قادرة على إيجاد الحلول من أجل نظام عالمي أكثر عدلا وتتجلى فيها الإرادة المشتركة للإنسانية جمعاء".​​​​​​​وأكد أردوغان أن "جعل هيكلة مجلس الأمن تتمتع بأداء أكثر فعالية وديمقراطية وشفافية وخضوعا للمساءلة سيشكل نقطة تحول مهمة في البحث عن السلام والعدالة والرفاه للبشرية جمعاء".وأضاف: "وحتى لا ننسى واجبنا المشترك في هذا السياق سنواصل التأكيد على حقيقة أن العالم أكبر من خمسة وأنه من الممكن الوصول إلى عالم أكثر عدلاً بأقوى السبل وعلى كل منصة".وأردف: "أود أن أشدد مجددًا على تطلعنا لدعم كافة الدول الأعضاء لهذا النضال الذي نخوضه بإيمان وتصميم. لطالما كانت رؤية تركيا حول السياسة الخارجية قائمة على السلام. نحن نفعل كل ما في وسعنا من أجل أن يسود السلام في العالم برمته بدءًا من منطقتنا".من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن "فقدان الرغبة في العيش المشترك" يمثل أحد أكبر المخاطر التي تعترض البشرية في هذه المرحلة، التي يتزعزع فيها النظام الدولي بفعل أزمات مختلفة.وأضاف: "نشعر بقلق عميق إزاء تزايد المواقف العنصرية والتميزية ومعاداة الأجانب والإسلام في الأعوام الأخيرة".ولفت الرئيس أردوغان إلى دعوته من منبر الأمم المتحدة إلى اعلان 15 مارس/آذار، يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام، وهو ذكرى الهجوم الإرهابي ضد مسلمين في نيوزيلندا.وأشار إلى أنه تم بالفعل إعلان 15 مارس يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام، عبر قرار منظمة التعاون الإسلامي أولا وثم قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولفت إلى أن هذه الخطوة تعتبر مؤشرا على حزم المجتمع الدولي في مكافحة معاداة الإسلام، متمنيا أن ينعكس ذلك على أرض الواقع أيضا.وأردف: "كما أكدت مرارا سابقا، نرى معاداة الإسلام جريمة ضد الإنسانية شأنها شأن معاداة السامية".