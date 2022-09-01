بين رجوة السعودية وجيمي الفنزويلي وباقي أفراد العائلة.. الملكة رانيا تحتفل بعيدها الـ52

وكالات - احتفلت عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الملكة رانيا العبد الله، بعيد ميلادها الـ52.







الملك عبد الله والملكة رانيا صحبة الأمير الحسين وخطيبته رجوة

ونشرت الملكة رانيا، أمس الأربعاء، صورة لها تتوسط عائلتها، من احتفالها بعيد ميلادها، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وعلقت عليها: "فرحانة فيكم، ما في احلى من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولى، لا أستطيع أن أطلب طريقة أفضل للاحتفال أكثر من مع جميع أحبائي من حولي".وتظهر في الصورة الشابة السعودية رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على يسار الملكة رانيا، وعلى يمينها الفنزويلي من أصول يونانية، جيمي ألكساندر ترميوتس، خطيب الأميرة الأردنية إيمان، كريمة الملك عبد الله الثاني.ومؤخرا، نشرت الملكة رانيا صورا من خطوبة ابنها، وعلقت عليها بـ" رجوت الله - مثلى مثل كل أم - أن يرزقك خيرا، وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابنى الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".وفي وقت سابق، كشفت أن حفل زفاف نجلها سيكون صيف العام المقبل 2023.ويبلغ الأمير الحسين من العمر 28 عاما، فيما تصغره شقيقته الأميرة إيمان بعامين، أما الأميرة سلمى - 22 عاما، والأمير هاشم - 17 عاما.