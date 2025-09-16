Babnet   Latest update 17:39 Tunis

بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ca2e9bb17d11.46508056_ikflmphenjogq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 17:29
      
فاز المنتخب الفيليبيني على نظيره المصري 3-1 (29-27 و23-25 و25-21 و 25-21) في المباراة التي دارت اليوم الثلاثاء في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تتواصل بالفليبين الى غاية 28 سبتمبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي انهزم في وقت سابق امام نظيره الايراني بنتيجة 1-3 (25-23 و20-25 و23-25 و16-25).
وللتذكير، فاز السداسي التونسي في مباراته الاولى امام منتخب الفليبين بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23)، وسيختتم منافسات الدور الاول بمواجهة منتخب مصر بعد غد الخميس 18 سبتمبر بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا، في حين تلاقي الفيليبين ايران في اليوم ذاته انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ويتأهل في أعقاب الدور الاول صاحبا المركز الاول والثاني الى الدور ثمن النهائي.

وفي مايلي ترتيب المجموعة الاولى اثر الجولة الثانية:
1 - تونس (3 نقاط)
2 - ايران (3 نقاط)
3 - مصر (3 نقاط)
4 - الفيليبين (3 نقاط)


Babnet

