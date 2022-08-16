كينيا: وليام روتو يفوز بالسباق الرئاسي وسط مزاعم بالتزوير

وكالات -

أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليم روتو بمنصب الرئيس في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.وقال رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي إن وليام روتو فاز في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج.وأضاف رئيس اللجنة أن روتو فاز بحوالي 7,18 مليون صوت 50,49 % مقابل 6,94 مليون صوت 48,85 % لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من أغسطس الجاري.وفي كلمة له عقب إعلان فوزه قال الرئيس الكيني المنتخب إنه ليس هناك خاسر في الانتخابات، والشعب هو الرابح.