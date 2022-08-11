فرنسا ترفض منح تأشيرتها لأشهر رابور في المغرب


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 20:48قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - رفضت المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب منح التأشيرة لفنان الراب "طوطو" الذي يعتبر حاليا أشهر مغن للراب في المغرب.


واضطر El Grande Toto، إلى إلغاء جولته الموسيقية في فرنسا بعدما تم رفض منحه تأشيرة دخول فرنسا.

وتلقى فنان الراب المذكور دعوة من مهرجان Demi festival الذي ينظمه الرابور الفرنسي المغربي ديمي بورتيون في مدينة سيت.


وقبل أقل من شهر، قام طوطو بجولة صغيرة في فرنسا حيث قام بتصوير بعض مشاهد من فيديو كليب، وحينها منحت له تأشيرة لمدة 10 أيام فقط.

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