فرنسا ترفض منح تأشيرتها لأشهر رابور في المغرب

وكالات -

واضطر El Grande Toto، إلى إلغاء جولته الموسيقية في فرنسا بعدما تم رفض منحه تأشيرة دخول فرنسا.وتلقى فنان الراب المذكور دعوة من مهرجان Demi festival الذي ينظمه الرابور الفرنسي المغربي ديمي بورتيون في مدينة سيت.وقبل أقل من شهر، قام طوطو بجولة صغيرة في فرنسا حيث قام بتصوير بعض مشاهد من فيديو كليب، وحينها منحت له تأشيرة لمدة 10 أيام فقط.