بكين تلغي اجتماع عمل لممثلي وزارة الدفاع الصينية والولايات المتحدة


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 12:38قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - ألغت الصين اجتماع عمل بين ممثلين عن جمهورية الصين الشعبية ووزارة الدفاع الأمريكية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.


وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، "ردا على زيارة بيلوسي لتايوان بالرغم من الاحتجاجات الصينية، قررت وزارة الخارجية الصينية إلغاء اجتماع عمل بين جمهورية الصين الشعبية ووزارتي الدفاع الأمريكية".

ولفت البيان إلى أن الصين ستوقف الحوار على مستوى القيادتين العسكريتين الإقليميتين للصين والولايات المتحدة، وكذلك اجتماعات مع ممثلين أمريكيين في إطار آلية ضمان الأمن البحري.


وأججت زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان التوتر بين الصين والولايات المتحدة وتايوان، إذ اعتبرت الصين أنه أنه تدخل في شؤونها الداخلية.

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