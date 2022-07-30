محمد السادس: لن نسمح لأحد الإساءة للجزائر وادعاءات سب المغاربة للجزائريين محاولة لإشعال النيران


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 21:43قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - أهاب الملك المغربي محمد السادس بالمغاربة إلى مواصلة نهج قيم حسن الجوار مع الجارة الجزائر.


وقال الملك، في خطاب العرش مساء اليوم، إن الجزائريين سيجدوننا بجانبهم في جميع الظروف والأحوال.

وشدد الخطاب الملكي على أنه بخصوص الادعاءات التي تتهم المغاربة بكونهم يسبون الجزائر، فإنما هي تروم إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.


وأكد أن المغرب لن يسمح لأحد الإساءة "إلى أشقائنا الجزائريين"، مضيفا أن المغرب حريص على الخروج من هذا الوضع، قبل أن يجدد دعوته بمد اليد إلى الجزائر.

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