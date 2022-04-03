مصر..نقابة الأطباء تطالب بوقف إعلان ملابس داخلية

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وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية، الذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.وشددت النقابة على رفضها واستهجانها للإعلان شكلا ومضمونا، حيث ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري ويؤجج مشاعر الشعب المصري ويظهر المواطن المصري بصورة لا تليق، على حد وصفها.وبحسب موقع "صدى البلد"، فإن هذا الإعلان التجاري يظهر المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة، كما أنه تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويقوم الطبيب والممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما يتعارض مع سلوك الفريق الطبي، وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة، وفي مقدمتها المهن الطبية.وأكدت النقابة أن الإعلان المذكور: " أحتوى على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقًا لقانون 180 لعام 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لعام 2017، وفقا لأحكام القانون 93 لعام 2016.هذا وطالبت نقابة الأطباء الجهات المصرية المعنية بوقف بث الإعلان فورا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر الإعلان طبقا لأحكام القانون رقم 189 لعام 2020 والخاص بإضافة مادة 309 مكرر لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر.