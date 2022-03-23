وكالات -

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قصف عنيف على ماريوبول والكرملين يلوّح بالسلاح النووي

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قتال شوارع في مدينة ماريوبول

اجتماع الناتو

أفادت التقارير بأن بعض مناطق مدينة ماريوبول الأوكرانية تحولت إلى رماد بفعل القصف الروسي العنيف، وفيما دعي الرئيس الأوكراني للحديث أمام قمة للناتو لوّح الكرملين باستخدام السلاح النووي إذا تعرضت روسيا للخطر.ووسط المساعي لإنهاء الحرب قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر "صعبة وتصادمية في بعض الأحيان".وحسب مسؤولين غربيين، فإن القوات الروسية تعثرت في محيط كييف، لكنها تحرز بعض التقدم في الجنوب والشرق.ووفق المصادر الغربية، فإن المقاتلين الأوكرانيين يتصدون للقوات الروسية في بعض الأماكن، لكن لا يمكنهم دحرها.قال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات جوية روسية مكثفة أصابت مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إذ اندلع قتال في الشوارع غداة رفض المدينة طلب موسكو إعلانها الاستسلام.وقال مجلس المدينة إن القصف أحال ماريوبول إلى "رماد".ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم انفصالي قوله إن القوات الروسية ووحدات الانفصاليين المدعومين من روسيا سيطرت على نصف المدينة تقريبا.وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إن قتالا في الشوارع يدور هناك، وإن المدنيين وكذلك القوات الأوكرانية يتعرضون لنيران روسية.ونقلت وكالة رويترز أن محنة المدنيين في ماريوبول تفاقمت، كان يقطن المدينة 400 ألف نسمة، ويُعتقد أن مئات الآلاف محاصرون داخل المباني دون طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمان الإيطالي "لم يبق شيء هناك".وقال سيرغي أورلوف نائب رئيس بلدية مدينة ماريوبول لشبكة "سي إن إن" (CNN) إن المدينة تحت حصار كامل ولم تتلق أي مساعدات إنسانية.وأضاف أورلوف أن "المدينة تتعرض لقصف متواصل، الطائرات الروسية تلقي عددا يتراوح بين 50 و100 قنبلة يوميا، سقط كثيرون قتلى، ووقع الكثير من جرائم الحرب المروعة".دُعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمخاطبة قادة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) الذين سيجتمعون الخميس في قمة استثنائية مكرسة لحرب روسيا على أوكرانيا، حسبما أفاد الناتو الثلاثاء.وقال مسؤول في حلف الأطلسي إن "الرئيس زيلينسكي مدعو لإلقاء كلمة في قمة الناتو عبر رابط الفيديو".وأضاف "ستكون فرصة لقادة دول الحلف للاستماع مباشرة من الرئيس زيلينسكي يتحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني بسبب العدوان الروسي"، مضيفا أن الحلفاء الذين يقدمون "كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأساسية" لأوكرانيا سيدرسون ماذا يمكنهم أن يفعلوا "لتعزيز" دعمهم.