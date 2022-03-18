ناسا تنجح بالتحكم بمرايا تلسكوبها العملاق في الفضاء


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 12:07قراءة: 0 د, 56 ث
      
وكالات - أعلنت وكالة ناسا أنها نجحت بتعديل وضعيات مرايا تلسكوب "جيمس ويب" العملاق الموجود في الفضاء.

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وقال بيان صادر عن الوكالة مؤخرا"نجح المختصون في ناسا في إدخال تعديلات على أوضاع المرايا الـ 18 المثبتة على متن تلسكوب جيمس ويب المتواجد في الفضاء".

وأضاف البيان "كل المرايا الضوئية في التلسكوب تم تعديل وضعياتها، وهي تعمل الآن بشكل ممتاز وتتجاوز في عملها القدرات التي كانت متوقعة منها، لم يلاحظ المختصون أي مشكلات في عمل التلسكوب.. التلسكوب يعمل بنجاح على التقاط الحزم الضوئية الصادرة عن الأجسام الفضائية البعيدة.. خلال الأسابيع الست القادمة سيجري الخبراء تعديلات أخرى على وضعيات مرايا التلسكوب ومعايرة إضافية لمعداته، من المتوقع أن يكون جيمس ويب قادرا على العمل بكامل طاقته الصيف القادم".
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"جيمس ويب" هو تلسكوب عملاق طورته ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية CSA، وصمم ليساعد العلماء على دراسة الأجسام الفضائية البعيدة وفهم أسرار تكون الكون والنجوم والمجرات القديمة ودراسة الكواكب التي قد تكون عليها آثار للحياة.

وبدأ العمل على مشروع هذا التلسكوب منذ العام 1995، حيث كان من المقرر إطلاقه عام 2007، لكن المشروع تأجل عدة مرات بسبب التكلفة العالية التي تجاوزت جميع الحسابات الأصلية، ليتقرر إطلاقه عام 2021.




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