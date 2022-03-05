بلينكن: أوكرانيا بإمكانها الانتصار على روسيا قطعا

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تنديد

وأشار إلى أنه لا يمكنه في الوقت الراهن أن يحدد إلى متى قد يمتد الصراع الحالي، لكنه رجح أن "هزيمة أوكرانيا ليست حتمية".وأشاد بلينكن "بصمود الأوكرانيين"، مؤكدا أنه "إذا كانت موسكو تعتزم بطريقة ما إسقاط الحكومة الأوكرانية وتولية نظام موالي لها، فسوف يرفض 45 مليون أوكراني ذلك بطريقة أو بأخرى".وأضاف أن "الحرب لا تسير وفقا لما قد يكون خطط له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وجاءت تصريحات بلينكن لجيمس لينديل، مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية، عقب اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في مستهل جولة تمتد لستة أيام في أوروبا.وأكد بلينكن أن المجتمع الدولي ملتزم بفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا، وممارسة "ضغوط مكثفة على روسيا لإنهاء الحرب التي اختار فلاديمير بوتين أن يبدأها".ولدى سؤاله عن إمكانية انتصار أوكرانيا في الحرب الدائرة في الوقت الراهن، قال بلينكن: "بمرور الوقت، بالتأكيد".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لا أستطيع أن أحدد إلى متى سوف يستمر ذلك، أو متى ينتهي، لكن الفكرة الأساسية تتضمن أن روسيا ستخضع لإرادة 45 مليون شخصا يقاتلون بضراوة من أجل مستقبلهم، وهو ما قد لا يجعل لروسيا موطأ قدم في أوكرانيا، وهو ما يخبرنا بالكثير".من ناحية أخرى، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرفض المتكرر من قبل زعماء الغرب فرض حظر طيران في أجواء بلاده.وأضاف، أثناء حديث متلفز وجهه للشعب الأوكراني، أن زعماء الغرب كانوا يعلمون أن العدوان الروسي على بلاده سوف يتصاعد، متهما قوى الغرب بأنهم يمنحون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحا بقصف المدن الأوكرانية.وقال في الحديث الموجه إلى الأوكرانيين من مكتبه في كييف: "لأنهم كانوا يعلمون أن المزيد من الغارات الجديدة ووقوع ضحايا جرائها أمر حتمي، قرر الناتو ألا يغلق السماء فوق أوكرانيا".وتابع: "اليوم تعطي قيادة الحلف الضوء الأخضر لروسيا لقصف المزيد من المدن والقرى، رافضين إقامة منطقة حظر طيران".المصدر: بي بي سي