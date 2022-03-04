انفجار مسجد في باكستان: 56 قتيلا حتى الآن وإصابة العشرات في انفجار أثناء تأدية صلاة الجمعة


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 16:09قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - ارتفعت حصيلة القتلى عقب هجوم انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان الجمعة إلى 56 شخصا، وفق ما أعلن مسؤول في مستشفى محلي.

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وقال الناطق باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور إن 194 آخرين أصيبوا بجروح 50 من بين حالته حرجة.

وقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد حوالى 190 كلم غرب العاصمة إسلام أباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.
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وقال زاهد خان "رأيت رجلا يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا". وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد أفراد فرق الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.

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