"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني بعيد الأمد لروسيا


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 06:15قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - خفضت وكالة "فيتش" الدولية التصنيف الائتماني بعيد الأمد لروسيا من BBB إلى B.

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واعتبرت "فيتش" في بيان لها يوم الأربعاء، أن شدة العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تزيد من المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي، وقد تقوض قدرة روسيا على سداد الدين الخارجي.

وأضافت أن التوقعات السلبية تعكس الحدة الكبيرة لتقلبات الأوضاع الدولية، بما في ذلك إمكانية تشديد العقوبات والغموض حول الإجراءات التي سترد بها روسيا.
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وتعتقد الوكالة أن الأحداث الراهنة قد تضعف القطاع المالي الروسي على الساحة الخارجية والداخلية، وستحد من مرونتها المالية وتقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وستزيد من المخاطر الداخلية والجيوسياسية.

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