"أكسيوس": ترامب يعرض على القادة العرب والمسلمين رؤية واشنطن لإنهاء حرب غزة

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعرب، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض للمرة الأولى رؤيته لإنهاء الحرب على غزة، خلال اجتماع رفيع المستوى يعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ووفق المصادر، سيشارك في الاجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب قادة من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكدت إسلام آباد رسمياً حضوره.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن مشاركة شريف تأتي في إطار "اجتماع لقادة إسلاميين مختارين مع الرئيس الأمريكي ترامب لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الإقليمي والدولي".ويعقد اللقاء قبل أقل من أسبوع من المحادثات المرتقبة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيليفي واشنطن يوم 29 سبتمبر، في وقت تشهد فيه مفاوضات صفقة الرهائن جموداً واضحاً.وبحسب "أكسيوس"، فإن الاجتماع يهدف إلى. كما أفادت "القناة 12" العبرية بأن البيت الأبيض يطالب الدول المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بما في ذلك إمكانيةفي المقابل، يُتوقع أن يطالب القادة العرب الرئيس ترامب بالضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب والامتناع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقد حذّرتمن أن أي خطوة إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة قد تؤدي إلى انهيار، التي تُعد من أبرز إنجازات ترامب في ولايته الأولى.يُذكر أن الصراع في غزة أسفر خلال العامين الماضيين عن استشهاد أكثر من، وسط أزمة إنسانية خانقة، في وقت اعترفت فيه دول غربية على غراررسمياً بدولة فلسطين، وهو ما رفضه نتنياهو بشدة.