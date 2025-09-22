"أكسيوس": ترامب يعرض على القادة العرب والمسلمين رؤية واشنطن لإنهاء حرب غزة
كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعرب، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض للمرة الأولى رؤيته لإنهاء الحرب على غزة، خلال اجتماع رفيع المستوى يعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفق المصادر، سيشارك في الاجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب قادة من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكدت إسلام آباد رسمياً حضوره.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن مشاركة شريف تأتي في إطار "اجتماع لقادة إسلاميين مختارين مع الرئيس الأمريكي ترامب لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الإقليمي والدولي".
ويعقد اللقاء قبل أقل من أسبوع من المحادثات المرتقبة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم 29 سبتمبر، في وقت تشهد فيه مفاوضات صفقة الرهائن جموداً واضحاً.
وبحسب "أكسيوس"، فإن الاجتماع يهدف إلى إتاحة منتدى للقادة العرب والمسلمين لمناقشة خطة منسقة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. كما أفادت "القناة 12" العبرية بأن البيت الأبيض يطالب الدول المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بما في ذلك إمكانية إرسال قوات استقرار تحل محل الجيش الإسرائيلي.
في المقابل، يُتوقع أن يطالب القادة العرب الرئيس ترامب بالضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب والامتناع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقد حذّرت الإمارات العربية المتحدة من أن أي خطوة إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة قد تؤدي إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم، التي تُعد من أبرز إنجازات ترامب في ولايته الأولى.
يُذكر أن الصراع في غزة أسفر خلال العامين الماضيين عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، وسط أزمة إنسانية خانقة، في وقت اعترفت فيه دول غربية على غرار كندا وأستراليا وبريطانيا رسمياً بدولة فلسطين، وهو ما رفضه نتنياهو بشدة.
