أوكرانيا تعلن خسائر روسيا في اليوم الأول للتدخل العسكري

وكالات -

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أعلنت أوكرانيا أن خسائر روسيا في اليوم الأول من العملية العسكرية ضدها تقدر بأكثر من 30 دبابة، ونحو 130 عربة مدرعة و7 طائرات و6 مروحيات.وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، عبر فيسبوك، فجر الجمعة، إنه "طوال هذه الساعات الصعبة لم يتمكن العدو من تحقيق خططه للاستيلاء".وأفاد أنهم يقدرون خسائر روسيا في اليوم الأول من التدخل العسكري بأكثر من 30 دبابة ونحو 130 عربة مدرعة و 7 طائرات و 6 مروحيات.وذكر أن الجيش الأوكراني يواصل القتال في مناطق خاركيف وخيرسون وسومي وأختيركو وسيفرسكي.وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.