اكتشاف تأثير خطير للباراسيتامول... في حالة تناوله لفترات طويلة


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 06:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - اتضح للعلماء أن تناول دواء الباراسيتامول، يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب.

...

وتشير مجلة Circulation إلى أن علماء جامعة إدنبرة، توصلوا إلى استنتاج يفيد بأن تناول الباراسيتامول فترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية.

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من نتائج دراسة شملت 110 أشخاص يعانون لفترة طويلة من ارتفاع مستوى ضغط الدم. قسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى كانت على مدى أسبوعين تتناول الباراسيتامول والمجموعة الثانية دواء وهميا.
..


واتضح للباحثين، أن مستوى ضغط الدم ارتفع بين أفراد المجموعة الأولى. ووفقا لتقديراتهم يمكن أن يؤدي تناول الباراسيتامول بانتظام إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20 بالمئة.

ويشير الباحثون، إلى أنه بعد التوقف عن تناول دواء الباراسيتامول عاد ضغط الدم إلى مستواه الذي كان قبل بداية الدراسة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 240897



  1.67% (167239 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

الجمعة 11 فيفري 2022 | 10 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:57 15:31 12:40 07:12 05:45
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-817°-916°-819°-917°-10
  • Avoirs en devises
    23657,4

  • (10 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27813 DT        1$ =2,87041 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fev)   1044,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   