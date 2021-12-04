البرازيل تسجل 221 وفاة و10627 إصابة جديدة بكورونا

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 06:20 قراءة: 0 د, 12 ث
      
وكالات - أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 221 وفاة و10627 إصابة جديدة بكورونا يوم الجمعة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل 615400 والإصابات 22 مليونا و129409.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

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