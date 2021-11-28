كاس العرب - دعوة جاسر الخميري لتعويض أيمن عبد النور بسبب الإصابة

قرر الإطار الفنّي للمنتخب التونسي لكرة القدم دعوة اللاعب جاسر الخميري لتعزيز صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العرب-فيفا ،قطر 2021 لتعويض اللاعب أيمن عبد النور الذي سيغادر المجموعة لأسباب صحية حسب ما افادت الجامعة التونسية لكرة القدم

ويذكر ان جاسر الخميري يشغل خطة قلب دفاع وسبق ان تمت دعوته للمنتخب الاول كما انضم الى المنتخب الاولمبي .وقد انتقل من الملعب التونسي منذ عامين الى فريق فانكوفر وايتكابس ثم الى فريق سان انتونيو في البطولة الامريكية



وكان المنتخب الوطني لكرة القدم اجرى اليوم حصة تدريبية ثانية بالدوحة التي وصلها مساء الجمعة للمشاركة في كاس العرب .وسيلاقي يوم الثلاثاء المنتخب الموريتاني في اطار الجولة الاولى من الدور الاول للبطولة.





