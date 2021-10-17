إحياء سُنّة رسول الله هو عين الإحتفاء بمولده

بقلم / منجي باكير



إنّه لمن الجمال أن يرقى الحسّ الروحي فينا حتّى نستشعر مولد الحبيب المصطفى صلّى الله عليه و سلّم ، مولد سيدنا محمّد نبيّ الله ورسوله ، وإنّه لمن البهاء أيضا أن يتزيّن واقعنا المادّي ويزْدان تعبيرا عن الفرحة الكبرى لميلاد المعلّم الأعظم ونبراس الهدى .



لكن الأجمل و الأصوب و الأنفع هو أن – نرتقي – روحا و عقلا فنراجع كثيرا من الطبائع والسلوكات والأخلاقيات والمعاملات التي حشرتنا فيها دوائر التجهيل السياسي المتعاقبة منذ زمن و التي غطّت بها أعيننا عن جواهر العقيدة ونفائس السنّة خدمة لغطرستها وتوظيفا لمشاريع التصحّر الدّيني التي كانت تعمل عليها ...أيضا علينا – تعطيل – الأهواء والبدع والضلالات التي خالطت مفاهيم الكثير منّا حتّى أصبح الدّين عندهم إمّا مجموعة من طقوس الشعوذة والإنكفاء و الإنهزام والرّضاء بالواقع المحتوم ،، أو أنّ الدين عند بعض المتنطّعين هو تعاليم تدعو إلى الترهيب والتخويف و التخوين وحتّى التكفير ممّا يجوّز لها تجريم الأنفس و تصنيفها في خانة الأعداء أو تصفيتها .



الأجمل والأصوب والأنفع هو القطع مع ما يشيعه التدنّي الإعلامي وما يخلطه عن قصد أو عن غيره وما يلقيه في روع جماهير المتابعين عند كلّ ذكرى لمولد رسول الله حتّى بات لديهم أنّ هذه الذّكرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعصائد و الحضْرات و الأغاني التي يطلق عليها تجنّيا – أغاني دينيّة - بل مِن هذا الإعلام الفاسد المفسد من يتجاوز هذا إلى إقامة السهرات – الملاح – التي تهتك فيها الفضيلة و تحضر فيها المنكرات و يعصى فيها الله و رسوله.



الأجمل و الأصوب و الأنفع هو استحضار معالم – المدرسة المحمّديّة – التي تخرّج من رحابها أعلام هدى و مصابيح نور أضاءت العالم فحرّرت العقول من الظلمات ، سمَتْ بالأرواح و حوّلت الأبدان من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد ، كما نشرت الإخاء و الصّفاء و العدل و المساواة .



الأجمل و الأصوب والأنفع هو الرّجوع إلى معين السّيرة العطرة لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم وكنوز الأحاديث و السّنن لإحياءها وتفعيلها في ذواتنا وعائلاتنا و مجتمعاتنا وتقريبها للأفهام وخصوصا لنشرها في وعي الرأي العام.







