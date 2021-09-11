في أول ظهور له.. رونالدو يقود اليونايتد لفوز عريض على نيوكاسل

@ManUtd/twitter
Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 19:23قراءة: 0 د, 45 ث
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى انتصار مستحق على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لواحد، السبت، في "مسرح الأحلام" ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح رونالدو في أول مباراة رسمية يخوضها مع "الشياطين الحمر" عقب عودته إليه قادما من يوفنتوس الإيطالي، بتسجيل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد متابعته لتسديدة ماسون غرينوود المرتدة من حارس مرمى نيوكاسل.

وتمكن نيوكاسل من تعديل الكفة مع حلول الدقيقة 56 عن طريق خافيير مانكيو، غير أن رونالدو عاد للظهور وأحرز الهدف الثاني بعد 6 دقائق، مستثمرا تمريرة من لوك شو وضعته في حالة انفرد ليضع الكرة من بين أقدام الحارس.

وأسفرت أفضلية اليونايتد عن هدفين آخرين أضافهما كل من برونو فيرنانديز وجيسي لينغارد في الدقيقتين 80 و90.​​​​​​​

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط احتل بها صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة فقط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.



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