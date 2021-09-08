الدبيبة: نحن لا نتهم تونس بتصدير الإرهاب.. وغدا سأزورها وألتقي الرئيس قيس سعيد

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لا يتهم تونس بتصدير الإرهاب، مضيفا أنه سيزورها غدا وسيلتقي الرئيس قيس سعيد.



وقال الدبيبة: «ما حدث مع الدولة الجارة تونس، هو أنه كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح، نحن نعرف وكل العالم بالإحصاءات مِن أين أتى الإرهاب، ونحن لا نتهم دولة تونس نحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوة وعلاقات اقتصادية، وغدًا لديّ زيارة إلى تونس ولقاء مع الرئيس قيس السعيد»، حسب كلمته في جلسة الاستجواب أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء.



وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وصل الأربعاء، مدينة طبرق شرقي البلاد،؛ لحضور جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة الحكومة.



