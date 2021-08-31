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أردوغان وابن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 08:35قراءة: 0 د, 22 ث
الأناضول - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الإثنين، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "أردوغان وابن زايد بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين".

وأفادت بأنهما "تبادلا وجهات النظر حول المصالح المشتركة وبعض القضايا الإقليمية والدولية".



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