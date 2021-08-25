الأناضول - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عملية انسحاب جيش بلاده من أفغانستان بـ"الفشل الذريع".



جاء ذلك في بيان صحفي صادر، الثلاثاء، عن الرئيس السابق، قال فيه إنه "بسحب الجيش من أفغانستان قبل إجلاء الأمريكيين، يكون الرئيس جو بايدن قد سلم أفغانستان للإرهابيين وترك آلاف الأمريكيين يموتون".



وأضاف "من بين 26000 شخص تم إجلاؤهم، هناك 4000 أمريكي فقط.. يمكنك أن تكون على يقين من أن طالبان، التي تسيطر الآن بشكل كامل على أفغانستان، لم تسمح للأفضل والأذكى بالصعود إلى رحلات الإجلاء هذه".



وتابع "يمكننا فقط أن نتخيل عدد الآلاف من الإرهابيين الذين تم نقلهم جوا من أفغانستان إلى أحياء حول العالم.. يا له من فشل ذريع"، متسائلا: "كم هو عدد الإرهابيين الذين سيحضرهم جو بايدن إلى أمريكا؟ لا نعرف!".



وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت حركة "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.



وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.



وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.



