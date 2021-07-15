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الأرجنتين..مظاهرة لتأييد الحكومة بكوبا وأخرى مناهضة لها

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 07:06 قراءة: 0 د, 40 ث
الأناضول - بوينس آيرس - شهدت الأرجنتين، الأربعاء، مظاهرتين نظمها أبناء الجالية الكوبية هناك إحداها مناهضة للحكومة ببلادهم، والأخرى مؤيدة للاحتجاجات التي تشهدها كوبا منذ 11 يوليو/تموز الجاري.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنه مع ظهر الأربعاء، احتشد مئات الأشخاص أمام السفارة الكوبية بالعاصمة، بوينس آيرس، تلبية لدعوة وجهتا جماعات يسارية، وذلك لإعلان تضامنهم مع حكومة بلادهم وذلك تحت شعار "كوبا ليست بمفردها".


المحتجون أعلنوا دعمهم لحكومة الحزب الشيوعي الذي يحكم البلاد ويواجه حاليًا احتجاجات شعبية واسعة هي الأولى من نوعها منذ 60 عامًا، كما طالبوا برفع العقوبات الأمريكية عن بلادهم.

ومساءً احتشد أشخاص آخرون أمام السفارة لتأييد المظاهرات المناهضة لحكومة بلادهم، وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع مصادمات بين المحتجين من الجانبين.

وتشهد كوبا احتجاجات واسعة، منذ الأحد الماضي، للمرة الأولى خلال سنوات، بسبب الأزمة التي تضرب البلاد منذ أشهر، والقيود المفروضة على خلفية مواجهة وباء كورونا.



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