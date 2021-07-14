15 طنا من الأسماك الجيدة ضمن مساعدات موريتانيا الصحية لتونس

الأناضول -

تونس/عادل الثابتي - قدمت موريتانيا ، الأربعاء ، 15 طنا من الأسماك الجيدة ضمن حمولة مساعدات صحية في طائرتين حطتا في مطار "تونس قرطاج" الدولي بالعاصمة.ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) "حطت بالمطار المذكور، طائرتان تابعتان للموريتانية للطيران محملتان بمساعدات طبية وغذائية مقدمة من موريتانيا لمؤازرة ودعم الجهود التي تقوم بها الجمهورية التونسية الشقيقة لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كوفيد-19."وقالت الوكالة الموريتانية إن المساعدات تضمنت "خمسة عشر طنا من النوعيات الجيدة من الأسماك وعددا من أجهزة التنفس وأسرة الإنعاش والكمامات الطبية."وتابعت أن "هذه المساعدات رافقها فريق طبي ضم أطباء وممرضين لتعزيز ودعم الطواقم الطبية التونسية."جدير بالذكر أن دولًا عديدة سارعت إلى تقديم مساعدات طبية عاجلة لتونس، في مواجهة موجة رابعة لانتشار فيروس "كورونا"، بلغ معها مستوى الإصابات والوفيات اليومية أرقاما قياسية، قاربت الـ200 وفاة يوميا.والجمعة، قالت وزارة الصحة إن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا"، في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.والأربعاء أفادت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 518 ألفا و609؛ منها 16 ألفا و 845 وفاة.وأوضحت الوزارة، في بيان، تسجيل 6806 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 413 ألفا و155.