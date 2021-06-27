الدبيبة يبدأ زيارته الأولى إلى المغرب

الأناضول -



الدبيبة يتطلع لاستئناف أعمال اللجنة العليا الليبية المغربية

خلال مؤتمر صحفي بالرباط جمع رئيس الحكومة الليبية ووزير الخارجية المغربي..

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، عن تطلعه لاستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة مع المغرب، والمتوقفة منذ عام 2009.جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالرباط مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال أول زيارة للدبيبة إلى العاصمة المغربية، منذ تسلمه السلطة في مارس/آذار الماضي، بحسب مراسل الأناضول.وقال الدبيبة إنه يتطلع إلى عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة مع المغرب، والتي لم تجتمع منذ 2009.وفي 2011، شهدت ليبيا ثورة أطاحت بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي (1969-2011)، وانزلق البلد الغني بالنفط إلى صراعات سياسية ومسلحة.ووصف الدبيبة العلاقات المغربية الليبية بـ"القوية والمتميزة".وأشاد بجهود المملكة لتوحيد مؤسسات ليبيا واستقرارها سياسيا وأمنيا.وسبق وأن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ومجلس النواب، وتوصلا خلالها إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية.وأضاف أن "هذه زيارة تأتي للتواصل من أجل تعزيز التعاون في جميع المجالات وتطويرها".وشدد على ضرورة انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين لتسهيل التأشيرات والإقامة والدراسة ومجالات أخرى.وأكد على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي، والتغلب على الصعوبات التي تعتريه.وتأسس الاتحاد في مدينة مراكش بالمغرب، عام 1989، ويضم 5 دول بالجزء الغربي من العالم العربي، وهي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.ومنذ تأسيسه، واجه الاتحاد عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، خاصة بسبب خلافات داخلية، حيث لم تُعقد أي قمة على مستوى قادته منذ قمة 1994 بتونس.فيما قال بوريطة إن "زيارة رئيس الحكومة الليبية وقبله زيارة رئيس المجلس النواب (عقيلة صالح) تأتي في وقت أساسي يعرف التحضير للانتخابات الليبية وحركية دبلوماسية للمواكبة في هذه المرحلة".وفي مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتابع أن بلاده "تريد مواكبة مجهود الشعب الليبي والمؤسسات الليبية للتحضير لهذه الاستحقاقات المهمة".وأردف أن بلده "لا يفكر في المرحلة الحالية فيما سينال وسيحصل عليه من ليبيا، إنما الأساسي اليوم أن المغرب يضع نفسه رهن إشارة الليبيين لمساعدتهم على الخروج من المرحلة الصعبة".ولسنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.وبدأ الدبيبة، الأحد، زيارة للرباط تستمر يومين، ومن المنتظر أن يلتقي خلالها نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، ومسؤولين آخرين.وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من مقاطعة الرباط لمؤتمر "برلين 2" الدولي حول ليبيا، الأربعاء، رغم دعوتها رسميا للمشاركة فيه، وذلك جراء خلافات دبلوماسية بين الرباط وبرلين.