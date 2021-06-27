موريتانيا.. نفوق أعداد هائلة من الأسماك والسلطات تغلق منتجعا سياحيا

الأناضول -

أعلنت السلطات الموريتانية في وقت متأخر، السبت، نفوق أعداد هائلة من الأسماك على الشاطئ في منطقة "رأس تفاريت" شمال غربي العاصمة نواكشوط.وقالت إدارة مؤسسة "الحظيرة الوطنية لحوض آرغين" (حكومية)، إن موظفيها أبلغوا بملاحظة جنوح أعداد كبيرة من الأسماك النافقة إلى الشاطئ في المنطقة المذكورة.وأشار بيان للمؤسسة، أنها أصدرت أوامر لقطاع العمليات بمتابعة الوضع وجمع المعلومات المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع محققي "المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد" (حكومي) الموجودين في الميدان.ولم تصدر أية تحديثات رسمية حول أسباب نفوق الأسماك.ووفق البيان، فإن النتائج الأولية تشير أن نفوق الأسماك كان على مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ حيث تم رصد 53 نوعا من الأسماك ضمن الأعداد الجانحة.وبحسب البيان، "تم إغلاق منتجع سياحي بالقرب، احترازيا، كما تم منع استخدام الشاطئ في المنطقة المذكورة".وتعد موريتانيا أكبر مُصدّر عربي للأسماك بنحو 44 بالمئة من إجمالي الصادرات العربية في قطاع الأسماك.ووفق الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (حكومية)، فإن صادرات المنتوجات السمكية، بلغت أكثر من 248 ألف طن في 2019، بإيرادات بلغت قيمتها 638 مليون دولار.وتمثل الأسماك 58 بالمئة من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و29 بالمئة من الميزانية، ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.وفي يونيو/حزيران 2020، صنفت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "الفاو" موريتانيا ثاني أكبر بلد إفريقي في إنتاج الأسماك بعد المغرب، وفي المرتبة الـ20 عالميا.