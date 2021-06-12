الجزائر.. بدء فرز الأصوات بانتخابات البرلمان ...

الأناضول -

أغلقت مساء السبت، مراكز التصويت الانتخابات النيابية المبكرة في اقتراع جرى لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان).وحسب مراسل الأناضول، فقد أغلقت هذه المراكز أبوابها على الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ) وبدأت عمليات فرز الأصوات.وكانت السلطة المستقلة للانتخابات قررت تمديد التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة لساعة واحدة إلى غاية 20:00 بالتوقيت المحلي.وكانت آخر نسبة للتصويت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات هي 14.47 بالمائة في حدود الساعة الرابعة عصرا (15.00 تغ) أي قبل 4 ساعات من إغلاق مراكز التصويت.وسجلت أضعف النسب بمحافظات منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائر والتي تعد معقلا لمقاطعي هذه الانتخابات، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنها سجلت تخريبا لمكاتب تصويت ومواجهات بين رافضين للانتخابات وقوى الأمن.