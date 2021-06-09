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الخارجية الأمريكية تخفف تحذيرات السفر لـ90 دولة

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 07:59 قراءة: 0 د, 18 ث
خففت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرات السفر بسبب جائحة كورونا، لـ90 دولة، من المستوى الرابع والذي يوصي بـ"عدم السفر" إلى المستوى الثالث "إعادة النظر في السفر".

ومن بين الدول الـ90، اليابان التي تستضيف أولمبياد طوكيو اعتبارا من 23 جويلية ...


وعلى صعيد متصل، خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تحذيرات السفر لـ110 دولة، تضم أيضا تركيا واليابان، من المستوى الرابع إلى الثالث.

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