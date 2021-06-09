أسعار النفط قرب ذروة عامين بفعل بيانات أمريكية

الأناضول -

صعدت أسعار النفط قرب ذروة عامين في التعاملات الصباحية، الأربعاء، مدفوعة ببيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وإعلان واشنطن تخفيف قيود السفر عن 110 دول.ووفق بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، تراجعت مخزونات النفط بمقدار 2.1 مليون برميل في تعاملات الأسبوع الماضي، المنتهي في 4 يونيو/حزيران الجاري، على أن تظهر البيانات الرسمية خلال وقت لاحق اليوم.في السياق، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، مساء الثلاثاء، إنها قامت بتخفيف قيود السفر من الولايات المتحدة إلى 110 دول حول العالم.وبحلول الساعة (06:05 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.51 بالمئة أو 37 سنتا إلى 72.59 دولارا للبرميل.في نفس الاتجاه، زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.58 بالمئة أو 41 سنتا إلى 70.45 دولارا للبرميل.كما تلقت الأسعار دفعة نحو الصعود، مع تحذير أطلقه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، بشأن ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم من جانب طهران، وقربها من مرحلة إنتاج سلاح نووي.ومن شأن هذه التصريحات، أن تصعب أكثر من مفاوضات طهران والقوى العظمى في العاصمة النمساوية فيينا، والتي إن نجحت، سترفع واشنطن عقوباتها عن الجمهورية الإسلامية، لتستأنف الأخيرة ضخ الخام للسوق العالمية.