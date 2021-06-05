الجزائر.. "السلطة المستقلة للانتخابات" تتعهد بحماية الأصوات

الأناضول -



رئيس السلطة محمد شرفي أكد في مؤتمر صحفي أن "عهد العلبة السوداء انتهى"..

تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ‎بالجزائر، السبت، بحماية الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقررة 12 يونيو/حزيران الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، خصص لتقييم الأسبوع الثاني من الحملة الدعائية للبرلمانيات، تابعته الأناضول.وقال شرفي: "عهد العلبة السوداء انتهى، وانطلاق الجزائر الجديدة (شعار الولاية الرئاسية للرئيس تبون)، سيكون خلال هذا البرلمان".ويقصد شرفي بالعلبة السوداء، نظام المحاصصة والتزوير، الذي ساد في الانتخابات السابقة، واتهامات للسلطة الحاكمة بأنها توزع المقاعد بين المتنافسين وأحزاب موالية، دون الأخذ بالنتائج الحقيقية للتصويت.وأكد شرفي أن "سلطة الانتخابات جاهزة من كل النواحي بما فيها الالتزام القانوني والأخلاقي لحماية أصوات الناخبين".ويتنافس حاليا، في الحملة الدعائية التي انطلقت يوم 20 مايو/أيار الماضي، 22 ألفا و554 مترشحا، على 407 مقاعد للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).وينتمي هؤلاء المتنافسون إلى 2288 قائمة مرشحين، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة، في حين بلغ عدد النساء المرشحات 5 آلاف و744 امرأة.وفي 12 مارس/آذار الماضي دعا الرئيس عبد المجيد تبون، إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد حله البرلمان، مطلع الشهر ذاته.