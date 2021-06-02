بريطانيا لم تسجل أية وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لأول مرة منذ قرابة العام

فرانس 24 -

"فعالية اللقاح.. وحرب لم تنته"

ضغوط على جونسون

دلتا يؤخر رفع الإغلاق في سكتلندا

لم تسجل السلطات الصحية البريطانية الثلاثاء أية وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 يوليو/تموز 2020، علما بأن المملكة المتحدة لا تخفي قلقها من ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بمتحور دلتا.وغالبا ما تكون الحصيلة في مطلع الأسبوع منخفضة بشكل غير عادي بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب تأخيرات في تسجيل عدد الإصابات والوفيات (كان الاثنين عطلة رسمية). ويشكل هذا الانخفاض في عدد الوفيات خبرا سارا للدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، مع نحو 128 ألف وفاة بفيروس كورونا.ويمكن تفسير هذه النتائج بفترة إغلاق طويل وحملة تحصين واسعة النطاق بدأت في ديسمبر/كانون الأول، وسمحت بإعطاء جرعة أولى لأكثر من 39 مليون شخص (74,9 بالمئة من السكان البالغين) وجرعة ثانية لأكثر من 25 مليونا (48,9 بالمئة من البالغين).وفي السياق، رحب وزير الصحة مات هانكوك بالتطور الأخير قائلا إن "البلاد بأسرها ستكون سعيدة بنبأ عدم تسجيل أي وفاة بكوفيد البارحة"، منوها بـ"فعالية واضحة للقاحات". لكن المسؤول البريطاني حذر بأنه "على الرغم من هذا النبأ السار، ندرك أننا لم ننتصر بعد على هذا الفيروس".وأظهرت آخر حصيلة رسمية أن البلد أحصى الثلاثاء 3165 إصابة جديدة (العدد الإجمالي بات يناهز 4,5 ملايين إصابة) في زيادة مقارنة بالأسبوعين الفائتين.وعقب إغلاق طويل وصارم خلال الشتاء، شهدت البلاد تحسنا في الوضع الصحي سمح لها بتخفيف القيود لكنها تواجه حاليا زيادة في عدد الإصابات يعزى جزء كبير منها إلى انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا "دلتا" التي ظهرت في الهند.وفي الأيام الأخيرة، ازداد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإبطاء عملية تخفيف الإجراءات تدريجا ما قد يؤدي إلى إرجاء رفع عدد من القيود كان مقررا في 21 يونيو/حزيران. وصرح ناطق باسم داونينغ ستريت الثلاثاء "سنواصل تقييم البيانات ومراقبتها على أساس يومي" مشيرا إلى أن جونسون سيتحدث عن هذا الموضوع الأسبوع المقبل.وحسب آخر المعطيات التي نشرها الجمعة المكتب الوطني للإحصاء، لا يزال معدل العدوى في المملكة المتحدة "منخفضا"، على الرغم من وجود مؤشرات تفيد بارتفاعه.وفي اسكتلندا، قررت الحكومة المحلية تعليق رفع الإغلاق بسبب المتحور دلتا من فيروس كورونا، بحيث تبقى القيود المفروضة سارية في غالبية المناطق (اقتصار التجمعات في الأماكن المغلقة على ستة أشخاص، واستمرار إغلاق الملاهي الليلية) بما في ذلك في العاصمة أدنبره. وستستثنى فقط المناطق الأقل تأثرا بالجائحة على غرار أبردين التي سيسمح فيها بتجمعات أكبر اعتبارا من السبت.والثلاثاء أوضحت رئيسة الوزراء نيكولا ستورغون أن هذا القرار "الصعب والمعقد" اتخذ مع وصول المتحور دلتا الأسرع تفشيا من المتحورات السابقة، مشددة على أن الإصابات بهذا المتحور ستشكل "قريبا غالبية الإصابات المحلية الجديدة".فرانس24/ أ ف ب