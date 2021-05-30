   Abdelhalim - موعود  

"في سرية تامة".. رئيس وزراء بريطانيا يتزوج خطيبته

credits No10/Flickr
Publié le Dimanche 30 Mai 2021 - 17:15 قراءة: 0 د, 49 ث
الأناضول - لندن - أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، تزوج من خطيبته كاري سيموندس، السبت، "في سرية تامة".

وعقد جونسون (56 عاما) قرانه على سيموندس (33 عاما) في كاتدرائية "وستمنستر"، وسط العاصمة لندن، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين والأقارب.


وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الحفل كان مخططا له منذ 6 أشهر "في سرية تامة".

كما أفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، أنه تمت دعوة 30 ضيفا فقط إلى الحفل، لأن الإجراءات الاحترازية المفروضة في الوقت الراهن للحد من تفشي فيروس كورونا، لا تسمح بعدد أكبر.

وكان الزوجان قد أعلنا خطوبتهما في فبراير/شباط 2020 وأنجبا ولدا، ويلفريد، في أبريل/نيسان 2020.

ومن المقرر أن يقيم الزوجان حفل زواج للاحتفال مرة أخرى مع العائلة والأصدقاء في الصيف، وفقا لمتحدث باسم الحكومة، داونينغ ستريت.

وقبل سيموندس، تزوج جونسون من أليغرا موستين أوين عام 1987، لكن الزواج انتهى بسبب تسريبات بأنه كان على علاقة غرامية مع صديقة الطفولة، المحامية مارينا ويلر.

ولاحقا تزوج جونسون من ويلر عام 1993، وأنجب الزوجان 4 أطفال، لكنهما انفصلا عام 2020.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226622



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 31 ماي 2021 | 19 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:34 16:08 12:24 05:02 03:14
26°
 28° % 27 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-1929°-2030°-2231°-2033°-21
  • Avoirs en devises
    20858,8

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33111 DT        1$ =2,74200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   1148,1 MDT