"في سرية تامة".. رئيس وزراء بريطانيا يتزوج خطيبته

الأناضول -

لندن - أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، تزوج من خطيبته كاري سيموندس، السبت، "في سرية تامة".وعقد جونسون (56 عاما) قرانه على سيموندس (33 عاما) في كاتدرائية "وستمنستر"، وسط العاصمة لندن، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين والأقارب.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الحفل كان مخططا له منذ 6 أشهر "في سرية تامة".كما أفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، أنه تمت دعوة 30 ضيفا فقط إلى الحفل، لأن الإجراءات الاحترازية المفروضة في الوقت الراهن للحد من تفشي فيروس كورونا، لا تسمح بعدد أكبر.وكان الزوجان قد أعلنا خطوبتهما في فبراير/شباط 2020 وأنجبا ولدا، ويلفريد، في أبريل/نيسان 2020.ومن المقرر أن يقيم الزوجان حفل زواج للاحتفال مرة أخرى مع العائلة والأصدقاء في الصيف، وفقا لمتحدث باسم الحكومة، داونينغ ستريت.وقبل سيموندس، تزوج جونسون من أليغرا موستين أوين عام 1987، لكن الزواج انتهى بسبب تسريبات بأنه كان على علاقة غرامية مع صديقة الطفولة، المحامية مارينا ويلر.ولاحقا تزوج جونسون من ويلر عام 1993، وأنجب الزوجان 4 أطفال، لكنهما انفصلا عام 2020.