دورتموند يتوج بكأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه

توج بوروسيا دورتموند بكأس ألمانيا لكرة القدم عقب انتصاره الكبير على منافسه لايبزيغ بأربعة أهداف لواحد، الخميس، في نهائي جمع الفريقين على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.أمهل دورتموند خصمه خمس دقائق فقط ليبدأ مهرجانه التهديفي عن طريق الإنجليزي جيدون سانشو، قبل أن يُعززه النرويجي إيرلينغ هالاند بهدف ثان أحرزه عند الدقيقة 28.ومع حلول الدقيقة الأولى من الوقت البديل عن الزمن الأصلي للشوط الأول، ظهر سانشو مجددا وسجل هدفا ثالثا لصالح دورتموند من هجمة مرتدة ضرب بها مرمى لايبزيغ.في الشوط الثاني حاول عناصر لايبزيغ إعادة أنفسهم إلى أجواء اللعب وتمكنوا فعلا من تقليص الفارق بهدف حمل توقيع الإسباني داني ألمو في الدقيقة 71، لكن هالاند حسم تماما اللقب لفريقه بهدف رابع جاء مع حلول الدقيقة 78.وبهذا حقق بوروسيا دورتموند اللقب الخامس له في تاريخه بمسابقة الكأس الألمانية، والأول له منذ موسم 2016-2017، حين توج به على حساب بايرن ميونخ.