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أردوغان والعاهل السعودي يبحثان العلاقات الثنائية

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Publié le Mardi 04 Mai 2021 - 23:01 قراءة: 0 د, 14 ث
الأناضول - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.


وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية.

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