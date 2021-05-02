رونالدو يقود يوفنتوس إلى فوز مُثير على أودينيزي بهدفين لواحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي

قلب يوفنتوس تأخره أمام مضيفه أودينيزي إلى فوز مُثير بهدفين لواحد، الأحد، ضمن الجولة 34 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.وقدم يوفنتوس شوطا متواضعا، كما جرت العادة في الجولات الأخيرة، وخرج منه متأخرا بهدف أحرزه المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة.وظل يوفنتوس تائها في أرض الملعب إلى غاية الدقيقة 83 التي شهدت احتساب ركلة جزاء للضيوف، بعد لمس لاعب وسط أودينيزي رودريغو دي بول الكرة بيده داخل المنطقة المحظورة، ترجمها كريستيانو رونالدو إلى هدف التعادل.ومع حلول الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي للقاء، عاد النجم البرتغالي رونالدو ليخطف الفوز لليوفي بهدف ثان برأسية قوية مرت من بين أقدام الحارس.وبهذا رفع يوفنتوس رصيده لـ 69 نقطة وضعته في المركز الثالث بين أتلانتا الثاني وميلان الرابع بفارق الأهداف، حيث تمتلك الفرق الثلاث الرصيد ذاته.بالمقابل تجمد رصيد أودينيزي عند 39 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر.​​​​​​​