ريال المثقل بالإصابات يتعادل سلبا مع خيتافي

خيم التعادل السلبي على لقاء خيتافي بجاره ريال مدريد، الأحد، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".ولعب خيتافي مباراة قوية ونجح في تهديد مرمى خصمه بأكثر من محاولة، كان من خلالها الأقرب للتسجيل، إلا أن البلجيكي تيبو كورتوا حال دون اهتزاز شباكه بفضل تصدياته المميزة.من جانبه، ظهر الريال بمستوى متوسط متأثرا بالغيابات الكثيرة التي أجبرت المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على اللعب بخطة دفاعية نجحت في إبقاء مرمى الفريق نظيفة حتى نهاية اللقاء.وبهذا أصبح ريال مدريد يمتلك 67 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف جاره الأتلتيكو صاحب الصدارة بـ 70، في حين رفع خيتافي رصيده لـ 31 نقطة وظل في المركز الخامس عشر.