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شركة فايزر تعلن أن الملقحين سيحتاجون "على الأرجح" لجرعة ثالثة

@Pfeizer/twitter
Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 11:20 قراءة: 0 د, 54 ث
فرانس 24 - أعلن رئيس شركة الأدوية العملاقة الأمريكية فايزر أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر-بايونتيك سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام.

وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في تصريحات الخميس، نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، "هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك".


وأضاف "من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة (من فيروس كورونا) دورا رئيسيا". وتابع "من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس".

في وقت سابق من اليوم، أكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 في إدارة الرئيس جو بايدن أيضا أنه على الأمريكيين أن يتوقعوا تلقي لقاح معزز من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس كورونا.

وكان تحالف فايزر-بايونتيك أعلن في فبراير/شباط أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية.

وفي هذه المرحلة، يعد لقاحا فايزر وموديرنا، الأفضل إذ تبلغ فعاليتهما 95 في المئة و94,1 في المئة على التوالي ضد كوفيد-19، وفقا للدراسات السريرية.

فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224242

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 16 Avril 2021 à 11h 41m |           
Ils sont des rapaces avec un macabre sens de l'humour



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