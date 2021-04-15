ليبيا .. إيرادات قياسية لصادرات النفط في مارس تجاوزت ملياري دولار

الأناضول -

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الخميس، أن إيرادات البلاد من النفط سجلت مستوى قياسيا متجاوزة ملياري دولار في مارس/آذار الماضي.وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإيراد العام عن شهر مارس 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمتكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مليارين و52 مليون دولار".وأوضحت المؤسسة أنها حولت ملياري دولار إلى حساب الدولة السيادي، منها مليار و498 مليون من إيرادات شهر مارس، "بناءً على تعليمات السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة".ونسب البيان لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، القول إن المؤسسة "تستمر بتسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها، وذلك عن محروقات الربع الأول من عام 2021".واضح أن هذه الالتزامات "جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة؛ ما عطل تسييل مخصصات المحروقات".وقال صنع الله إن المؤسسة قامت بتحويل نحو 5 مليارات و883 مليون دولار إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، منذ بداية العام الحالي.وأضاف: "المتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي مليار و74 مليون دولار، في حين بلغت حقوق المؤسسة حوالي 79 مليون و264 ألف دولار".وزاد: "المبلغ الخاضع للتسويات مع الشركاء (لم يسمهم) حوالي مليارين و334 مليون دولار".وفي مارس/آذار الماضي، قال صنع الله إن إنتاج ليبيا من النفط تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا.وتراجع الإنتاج إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا خلال حصار فرضته مليشيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، على حقول ومنشآت نفطية ليبية، استمر من يناير/كانون الأول وحتى سبتمبر/أيلول 2020.​​​​​​​